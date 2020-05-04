Правозащитники призвали освободить 150 "узников совести", в том числе крымчанина Эмира-Усеина Куку

КИЕВ. 4 мая. УНН. Правозащитная организация Amnesty International призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех "узников совести", за которых организация борется по всему миру, и которые сейчас в зоне повышенного риска из-за пандемии COVID-19. Среди них Эмир-Усейн Куку, Насрин Сотудех и Рубен Гонсалес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление правозащитников.

"В то время, как опасный вирус распространяется по всему миру, есть вероятность, что тюрьмы станут опасными очагами COVID-19. Сейчас как никогда важно, чтобы государства приняли срочные меры для защиты всех тех, кто находится за решеткой, в том числе путем освобождения всех лиц, содержащихся просто за мирную реализацию своих прав", - заявил заместитель директора по кампаниям Amnesty International Сауро Скарпелли.

В организации отмечают, что "узники совести" не совершили никакого преступления, и все же их продолжают произвольно содержать в условиях, которые сейчас становятся все более опасными. Именно переполненность и отсутствие санитарных условий во многих тюрьмах по всему миру не позволяют заключенным принимать превентивные меры против этой болезни, такие как физическое дистанцирование и регулярное мытье рук.

"Amnesty International проводит кампании в поддержку около 150 "узников совести". Точная цифра меняется время от времени из-за освобождения, смерти или того факта, что некоторые отдельные дела касаются более одного человека, например в случае с Эмиром-Усэйном Куку.

Кроме освобождения "узников совести", Amnesty International призывает правительства принять меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, в том числе путем разгрузки тюрем. Властям следует рассмотреть дела лиц, находящихся в предварительном заключении, а также детей, и рассмотреть вопрос о досрочном, временном или условном освобождение лиц, подвергающихся особому риску, таких как пожилые люди и лица с сопутствующими заболеваниями", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 12 ноября 2019 года приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Также напомним, что дело против "Хизб-ут-Тахрир" было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усейн Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.