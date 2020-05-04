Кулеба выразил надежду на эффективное взаимодействие при эстонском председательстве в ООН

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Министр выразил надежду на эффективное взаимодействия при эстонском председательстве в СБ ООН в мае 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МИД.

"В ходе телефонного разговора с главой МИД Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу Дмитрий Кулеба поблагодарил за твердую поддержку Эстонией позиций и интересов Украины в рамках непостоянного членства Эстонии в СБ ООН в 2020-2021 гг. Министр выразил надежду на эффективное взаимодействие при эстонском председательстве в СБ ООН в мае 2020 года", - говорится в сообщении.

Указано, что министры договорились прилагать усилия для противодействия распространению Россией искаженных исторических фактов, в том числе по годовщины окончания Второй мировой войны.

"Глава МИД Эстонии заверил в неизменности поддержки Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил необходимость сохранения международного санкционного давления на РФ до полного выполнения Россией Минских договоренностей и деоккупации украинских территорий. Дмитрий Кулеба сообщил Урмасу Рейнсалу о ситуации с безопасностью на Донбассе и усилиях Украины для прогресса в рамках Нормандского формата", - указано в сообщении.

Также сообщается, что министры обсудили привлечение Украины к мероприятиям в рамках 5-го саммита инициативы "Триморья" в октябре 2020 года в Таллинне и договорились о взаимных визитах после улучшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, Украина поздравила Эстонию с председательством в СБ ООН в мае.