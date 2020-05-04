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Саакашвили прокомментировал свое возможное назначение в Украине: хорошие сапоги надо брать

Саакашвили прокомментировал свое возможное назначение в Украине: хорошие сапоги надо брать

КИЕВ. 4 мая. УНН. Експрезидент Грузии, ексголова Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил о своем назначении в Украине, что хорошие сапоги надо брать. По его словам, люди, которые против его назначения боятся, что Украина почувствует изменения к лучшему. Об этом он заявил в эфире канала “Украина 24”, передает УНН.

“Логичный вопрос напрашивается — хорошие сапоги надо брать, раз. Во-вторых, ситуация такова: почему они против? (назначение Саакашвили в Украине — ред.) Потому что они боятся, если в Украине состоятся реальные перемены к лучшему, тогда Украину не удастся расчленить, Украину не удастся добить, Украину не удастся ставить в пример неудачи... Здесь вопрос куда глобальнее, чем кого трудоустроить”, — сказал Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что через один-два дня Президент Украины Владимир Зеленский сообщит о его назначении в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина
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