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Зеленский подписал указ о прохождении военной службы сотрудниками СБУ

Зеленский подписал указ о прохождении военной службы сотрудниками СБУ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 мая. УНН. Прездент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прохождении военной службы сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Зеленский подписал указ №165/2020 о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы безопасности Украины.

Соответственно, предусмартивается ряд изменений, в частности:

- приостановление военной службы военнослужащих осуществляется на основании приказов по личному составу начальников, имеющих право назначения на должности, которые занимают военнослужащие, а приостановление военной службы военнослужащих, назначенных на должности Президентом Украины, - приказами главы СБУ;

- военнослужащие, военная служба которых приостановлена, освобождаются от должностей и считаются такими, которые не выполняют (не несут) обязанностей военной службы;

- военнослужащие, военная служба которых приостановлена, не входят в состав СБУ и другие.

Напомним, Кабинет министров Украины перенес призыв граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 года на май-июль 2020 года.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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