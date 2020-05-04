Правительство уволило Васильченко с должности председателя ГАСИ

КИЕВ. 4 мая. УНН. Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и назначил его и.о. председателя Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГАСИ.

"Кабинет министров Украины назначил Юрия Васильченко исполняющим обязанности председателя Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ). До нового назначения Юрий Васильченко возглавлял Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины", - говорится в сообщении.

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Соответствующее распоряжение правительства было издано 29 апреля 2020 года.

Напомним, Кабмин проголосовал за ликвидацию ГАСИ.