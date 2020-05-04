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Следующее заседание ВР состоится по инициативе нардепов - Разумков

Следующее заседание ВР состоится по инициативе нардепов - Разумков

КИЕВ. 4 мая. УНН. Следующее внеочередное заседание ВР состоится, скорее всего, 12 мая по инициативе 150 народных депутатов Украины. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" председатель ВР Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Сейчас мы говорим, что, скорее всего, следующее заседание ВР будет созываться 150 народными депутатами и, скорее всего, оно состоится во вторник. Предварительно думали, что оно будет на пятницу, но некоторые регламентные нормы не позволяют рассмотреть ряд вопросов, которые мы считаем необходимым рассмотреть", - сказал Разумков.

По его словам, как только будет смягчен карантин ВР планирует вернуться к стандартному режиму работы.

Напомним, как сообщил нардеп Александр Качура, ВР соберется на внеочередное заседание 12 мая, повестка дня заседания будут формировать парламентские комитеты.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, заседание
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