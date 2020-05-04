Украина и Германия обсудили подготовку к саммиту лидеров "нормандской четверки" в Берлине

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Как сообщили в пресс-службе МИД, речь шла о дальнейших шагах, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине, передает УНН.

Как сообщили в ведомстве, главы МИД Украины и ФРГ выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций Нормандского формата на уровне министров иностранных дел.

"Дмитрий Кулеба и Гайко Маас обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине", - говорится в сообщении.

В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти, отметили в МИД.

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) в четверг, 30 апреля, после видеоконференции министров иностранных дел в "нормандском" формате анонсировал следующую встречу в мае.

Добавим, что в Берлине планируется проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки". Однако, по словам Кулебы, "устанавливать конкретное время ее проведения пока рано".