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Разумков объяснил, почему оставляет президиум во время заседания ВР

Разумков объяснил, почему оставляет президиум во время заседания ВР

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 4 мая. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что во время заседания Верховной Рады покидает президиум в случае телефонного разговора или совещания. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Это рабочие вопросы могут быть, телефонные разговоры. Бывали примеры, когда проводились дополнительные совещания. Но я остаюсь в стенах ВР", - сказал Разумков.

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По его словам, ему могут звонить Президент, Премьер-министр или народные депутаты.

Напомним, как сообщил нардеп Александр Качура, ВР соберется на внеочередное заседание 12 мая, повестка дня заседания будут формировать парламентские комитеты.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков
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