Карантин может продолжаться до августа или сентября - представитель Кабмина в ВР

КИЕВ. 4 мая. УНН. О полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре. Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

Мокан отметил, что карантинные мероприятия будут смягчены, однако сам карантин пока продлен до 22 мая. Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмина.

"Сначала хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости/смертности от коронавируса", - добавил он.

Как сообщал УНН, правительство приняло решение о смягчении карантина, но продолжило его до 22 мая.