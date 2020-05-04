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Новинский сообщил, что преодолел COVID-19

Новинский сообщил, что преодолел COVID-19

Вадим Новинский

КИЕВ. 4 мая. УНН. Народный депутат Вадим Новинский сообщил, что получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19 и абсолютно здоров. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведенного обследования заключение врачей однозначно: я абсолютно здоров", - написал Новинский.

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Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом.

Ранее Разумков заверил, что количество больных коронавирусом в ВР не превышает 10-15 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, нардепы
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