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Ермак рассказал, чего Киев ожидает от США

Ермак рассказал, чего Киев ожидает от США

КИЕВ. 5 мая. УНН. Украина ожидает от США сохранения санкций против России. Об этом председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в онлайн-выступлении, которое организовала американская неправительственная организация Atlantic Council, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Кроме этого, Ермак сказал, что реформирование Вооруженных сил Украины происходит успешно, в частности, благодаря поддержке США.

При этом глава ОПУ выразил уверенность, что ни внутриполитические процессы в США, ни пандемия или мировой кризис не поколеблят двухпартийную поддержку Украины в Штатах.

Ермак добавил, что большинство украинцев считают США самым большим другом среди других государств.

Об ожиданиях относительно дальнейшей политики США Ермак заговорил вскоре после того, как США выдвинули кандидатуру нового посла в Украине — генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, политика, Андрей Ермак
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