Ермак заявил, что со стороны Офиса президента не было никаких инициатив по смене директора НАБУ

КИЕВ. 5 мая. УНН. Со стороны Офиса Президента инициатив по увольнению директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника не было. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинской Белого Дома”, организованной Atlantic Council, передает УНН.

“Хочу вам сказать, что из Офиса Президента никаких инициатив по этому поводу не было (по замене директора НАБУ — ред). Знаю, что были какие-то разговоры, консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте, но пока мне не известно, чтобы какой-либо законопроект по этому поводу выносился бы на повестку дня парламента”, — сказал Ермак.

Он добавил, что в Офисе Президента всегда поддерживали независимость такого правоохранительного органа как НАБУ.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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