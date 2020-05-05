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Ермак заявил, что со стороны Офиса президента не было никаких инициатив по смене директора НАБУ

Ермак заявил, что со стороны Офиса президента не было никаких инициатив по смене директора НАБУ

Артем Сытник

КИЕВ. 5 мая. УНН. Со стороны Офиса Президента инициатив по увольнению директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника не было. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинской Белого Дома”, организованной Atlantic Council, передает УНН.

“Хочу вам сказать, что из Офиса Президента никаких инициатив по этому поводу не было (по замене директора НАБУ — ред). Знаю, что были какие-то разговоры, консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте, но пока мне не известно, чтобы какой-либо законопроект по этому поводу выносился бы на повестку дня парламента”, — сказал Ермак.

Он добавил, что в Офисе Президента всегда поддерживали независимость такого правоохранительного органа как НАБУ.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Источник: УНН
Теги: Украина, НАБУ, Артем Сытник, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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