Ермак: санкции против РФ должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины

КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции против России, введенные со стороны ЕС и США, должны быть продолжены до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым. Об этом Ермак сказал во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council, передает УНН.

“Европейские санкции, как и американские санкции, должны существовать до полного возврата Украине всех территорий, включая Крым. Но мы понимаем, что после пандемии очень сложная экономическая ситуация, поэтому Украина занимает очень активную позицию по выполнению Минских договоренностей. И я очень надеюсь, что наши и американские, и европейские друзья и партнеры будут продолжать нас поддерживать на этом пути”, — сказал Ермак.

Ранее Ермак рассказал, чего Киев ожидает от США.

Недавно бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отменить санкции в отношении России. Со стороны Украины на это заявление отреагировали в МИД, Посольстве Украины в Германии и в “Нафтогазе”.