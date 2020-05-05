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Ермак: работа Венедиктовой соответствует принципам Президента

Ермак: работа Венедиктовой соответствует принципам Президента

Андрей Ермак и Ирина Венедиктова

КИЕВ. 5 мая. УНН. Работа генерального прокурора Ирины Венедиктов отвечает требованиям президента Владимира Зеленского. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил во время онлайн-выступления, организованного американской неправительственной организация Atlantic Council, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Для команды президента Зеленского одним из приоритетов было и остается независимость работы правоохранительных органов. Мы считаем, что новый руководитель Генеральной прокуратуры госпожа Венедиктова полностью соответствует этим принципам”, — отметил Ермак.

Как пишет издание, 4 апреля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Дело касается незадекларированного имущества. Ранее УНН уже сообщал, что Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело по Венедиктовой.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, НАБУ, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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