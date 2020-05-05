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В ВОЗ раскритиковали заявления США касательно происхождения коронавируса из лаборатории в Китае

В ВОЗ раскритиковали заявления США касательно происхождения коронавируса из лаборатории в Китае

КИЕВ. 5 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет Reuters, передает УНН.

ВОЗ не получила от США конкретных данных о происхождении вируса, сказал Райан. Он отметил, что секвенирование генома показало, что вирус имеет природное происхождение.

Майк Помпео ранее заявил о существовании доказательств того, что вирус распространился из лаборатории в городе Ухань. При этом госсекретарь отмечал, что не ставит под сомнение выводы спецслужб США о том, что люди не создавали коронавирус.

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После заявлений Помпео, в частности, глава МИД Германии призвал Китай прояснить происхождение вируса.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, ВОЗ, Коронавирус, Майк Помпео
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