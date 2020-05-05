В медучреждениях Черновцов заканчиваются койкоместа для инфицированных коронавирусом - ОГА

КИЕВ. 5 мая. УНН. В медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койкоместа, выделенные для больных на COVID-19. Об этом вечером 4 мая сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.

"В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли еще у 61 человека, лабораторный центр исследовал 376 новых образцов", - отметил он.

Так, всего с начала пандемии в регионе новым типом коронавируса заразились 1948 человек. Из них 53 пациента умерли, еще 159 - выздоровели и выписались из больниц.

Однако, по словам Осачука, областному центру крови нужны доноры, ведь из-за пандемии и карантина с этим вопросом пока много трудностей. Также проблемы возникают и с размещением пациентов с коронавирусом.

"И теперь, когда заканчиваются места в больнице №3, областная власть предоставит областные больницы. У нас все готово, и как только не будет хватать места в городской больнице №3... больных начнет принимать госпиталь ветеранов войны. Тамошний персонал готов к работе с инфицированными COVID-19. В госпитале смогут предоставлять качественные медицинские услуги всем черновчанам, которые будут в этом нуждаться", - отметил Осачук.

По словам главы ОГА, если количество больных на Буковине продолжит расти, то в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий "Садгора" и перинатальный центр.

Также, несмотря на анонсированное правительством смягчения карантинных мероприятий, на Буковине ограничения продлятся более длительный период времени, как стало известно.

"Для областей, где число больных остается высоким и продолжает расти, будет действовать адаптивный карантин. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - сообщил Осачук.

Напомним, что за последние сутки на Буковине в инфекционных отделениях умерли пять человек.