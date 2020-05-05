Дело Чорновол будет рассматривать специальный совет - Ермак

КИЕВ. 5 мая. УНН. Дела, которые вызывают резонанс в украинском обществе, в частности в отношении бывшего нардепа Татьяны Чорновол, будет рассматривать специально созданный общественный совет. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром Atlantic counsil, передает УНН.

"Безусловно, есть сегодня много дел, которые имеют общественный упор и очень являются чувствительными, потому что мы прошли две революции, имеем войну. Поэтому я могу вам рассказать о еще одной нашей инициативе - в ближайшее время при содействии ОП начнет работать общественный совет, который будет состоять из действительных героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются "совестью нашей нации". Все такие дела, как и в отношении госпожи Чорновол, будут в том числе выноситься на обсуждение этого совета", - сказал руководитель ОП.

По его словам, украинское общество сегодня имеет право задавать вопросы, но "не мешая правосудию, путем общественного диалога и без использования каких-либо политических мотивов".

Ермак рассказал, что совет будет работать по многим направлениям, в том числе с семьями бойцов, погибших на Донбассе, по реабилитации воинов и контролю процессов обмена.

"У нас уже есть наработки - думаю, мы сможем его представить даже до конца этой недели", - добавил он.

Напомним, Государственное бюро расследований 10 апреля сообщило бывшему нардепу Татьяне Чорновол о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

А уже 16 апреля Печерский районный суд Киева отправил ее под круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось в УНН, 24 апреля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему нардепу Татьяне Черновол из круглосуточного домашнего ареста на ночной.