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Глава Минздрава раскритиковал медицинскую реформу, однако поддержал ее продолжение

Глава Минздрава раскритиковал медицинскую реформу, однако поддержал ее продолжение

Максим Степанов

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал медицинскую реформу, которая стартовала с 1 апреля, однако он убежден, что ее проводить нужно, проанализировав все проблемы ее реализации. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Тот процесс, который стартовал с 1 апреля - трудно назвать настоящей реформой. На самом деле это не предвещает ничего хорошего, ни для медиков, ни для пациентов... (Это - ред.) результаты, которые мы получили по результатам аудита медицинской сферы. Медреформа, которую мы получили, означает увольнение около 50 тысяч медицинских работников, она предусматривает закрытие 332 больниц, все это из-за дефицита финансирования", - сказал Степанов.

По его словам, если ситуацию оставить на произвол, то единичные видеообращения об увольнении врачей и забастовки медиков станут ежедневными массовыми явлениями.

"Дефицит наблюдается у 984 больницах с 1747, которые заключили договора с Национальной службой здоровья Украины. То есть большая часть наших больниц в 2020 году получают финансирование меньше, чем это было в 2019 году. Если ничего не изменить, то миллионы украинцев будут лишены доступа к нормальному медицинскому обеспечению, начнется стремительный рост таких болезней как туберкулез", - рассказал Степанов.

Степанов отметил, что команда Минздрава работает над тем, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы не было массового увольнения медиков и закрытия больниц.

"Это не означает, что собираемся сворачивать реформу, наоборот - ее надо реализовать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при планировании ошибки", - сказал он.

Напомним, Зеленский призвал безотлагательно предложить пути решения недостатков медицинской реформы.

Источник: УНН
Теги: медицина, реформы, Минздрав, Максим Степанов
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