Минздрав с 11 мая начнет экспертизу всей медицинской сети - Степанов

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство здравоохранения с 11 мая начнет экспертизу медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети. С 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли, что на данный момент вообще не существует", - рассказал Степанов.

По его словам, в Украине оказывается медицинская помощь при отсутствии стандартов оказания медицинской помощи.

"После этого на основе полученных данных Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году. Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах медицинских услуг. То есть тарифы, которые по-настоящему будут покрывать лечение украинцев", - сказал Степанов.

Напомним, Зеленский призвал безотлагательно предложить пути решения недостатков медицинской реформы.

Как сообщалось, в случае продолжения медицинской реформы может быть уволено 50 000 медиков и закрыто 332 больницы по Украине.