Общий бюджет фонда ОП с ликвидации последствий COVID-19 составил более 370 млн грн - Тимошенко

КИЕВ. 5 мая. УНН. Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе Президента Украины составил 374 млн 620 тыс. грн. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в эфире программы “Свобода слова”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Из них 155,6 млн грн потрачено на закупку продукции в украинских поставщиков.

“Согласно оперативным отчетом, общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе Президента Украины составил 374 млн 620 тыс. грн. У 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155,6 млн грн, у семи иностранных поставщиков — на 182,6 млн грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на авиационную доставку медсредств было потрачено 33,6 млн грн. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. грн.

Так, состоялось 10 рейсов в китайский город Сямэнь, четыре рейса — в Гуанчжоу, три рейса — в Пекин, а также четыре рейса — в Сеул (Республика Корея).

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Сообщается, что за эти средства было закуплено:

респираторов — 1 млн 127 тыс. по средней цене 74,32 грн/ед.,

костюмов биозащиты — 173 тыс. по средней цене 416,16 грн/шт.,

костюмов биозащиты многоразового использования — 12 тыс. по средней цене 1050 грн/ед.,

защитных очков — 60 тыс. по средней цене 111,52 грн/шт.,

ПЦР-тестов иностранного производства — более 100 тыс. По средней цене 231,2 грн/шт.,

наборов для ПЦР-тестирование украинского производства — 600 тыс. по средней цене 58,02 грн/ед.,

защитных экранов для лица — 50 тыс. по средней цене 46,78 грн / ед., термометров — 21,5 тыс. по средней цене 17,7 грн/ед.,

экспресс-тестов — 150 тыс. по средней цене 173 грн/шт.,

более 6 млн медицинских перчаток и много других спецсредств и оборудования.

“Вы видите цены — они очень низкие даже для китайского и корейского рынков. Это цены, за которые мы фактически „выбивали“ средства защиты в Китае”, — отметил Тимошенко.

В ОПУ сообщают, что в дальнейшем доставленные средства защиты распределялись через департаменты здравоохранения в каждую область Украины, а также на нужды полиции, пограничников, военных и сотрудников других ведомств, которые работают в тесном контакте с населением.

Он напомнил, что полтора месяца назад Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупным бизнесом, на которой говорилось о борьбе с коронавирусом.

Напомним, что Тимошенко анонсировал отчет Офиса Президента по работе благотворительных фондов и на какие нужды были потрачены деньги.