Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 05 мая 2020 12:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4110
Версия для печати

Участие отечественных политиков в мероприятиях ко "Дню победы" в России не поддерживает 61% украинцев

Участие отечественных политиков в мероприятиях ко "Дню победы" в России не поддерживает 61% украинцев

КИЕВ. 5 мая. УНН. Более половины граждан не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю "Дня победы" в Москве. Таковы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

Так, 61% украинцев не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю "Дня победы" в Москве, поддерживают - 21%, еще 18% не определились.

Меньше такую идею поддерживают на Западе и в Центре - 12% и 18% соответственно. На Востоке и Юге по 29% сторонников такого теоретического визита, но все же большинство в этих регионах (около 50%) против такой идеи.

Исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, ранее в РФ заявили, что никто из иностранных гостей не высказал намерения отказаться от приезда в Москву на "парад победы", когда будет назначена новая дата.

Источник: УНН
Теги: опрос, Россия, Москва, День победы, исследование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.