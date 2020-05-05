Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 05 мая 2020 13:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6495
Версия для печати

Минздрав планирует увеличить зарплаты медикам до 50% уже в этом году - Степанов

Минздрав планирует увеличить зарплаты медикам до 50% уже в этом году - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство здравоохранения инициирует повышение заработных плат медицинским работникам в размере до 50% и потребует дополнительно 11 млрд грн из Государственного бюджета. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Медицинская реформа в измененном виде будет предусматривать улучшение качества и доступность медицинских услуг. Украинцы, позвонив в "103", обязательно получат качественную помощь в течение 10-20 минут. При этом мы считаем, что наши медицинские работники уже в этом году должны получать существенное увеличение заработной платы. Не менее до 50%", - заявил Степанов.

По его словам, для того, чтобы повысить зарплаты всем 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн.

"Это будет сделано с 1 июля 2020 года за счет Государственного бюджета Украины. Для этого мы будем обращаться и к правительству, и в Верховную Раду относительно внесения изменений", - отметил Степанов.

Напомним, министерство здравоохранения с 11 мая начнет экспертизу медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.

Источник: УНН
Теги: зарплата, медики, Минздрав, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.