Шмыгаль рассказал, когда ожидать завершения пика эпидемии COVID-19 в Украине

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине пик эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 завершится в районе 8-9 мая. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Украинского радио", передает УНН.

"По расчетам, пик завершится в районе 8-9 мая. С 11 (мая - ред.) надеемся, если не будет нарушений карантинного режима гражданами, то надеемся на начало уменьшения заболевших и начало того этапа, когда количество людей, которые выздоровели, будет превышать", - рассказал Шмыгаль.

То есть, по его словам, это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах.

Напомним, Министерство здравоохранения разработало представление по смягчению санитарных норм в рамках карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, ведь количество больных не превышает 600 случаев уже более двух недель, находясь на определенном плато.



