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Шмыгаль прогнозирует продление карантина после 22 мая

Шмыгаль прогнозирует продление карантина после 22 мая

КИЕВ. 5 мая. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина в Украине и после 22 мая, но с определенными послаблениями. Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передает УНН.

"Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послаблений, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью и выздоровлением людей в Украине", - рассказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Шмыгаль рассказал, когда ожидать завершения пика эпидемии COVID-19 в Украине.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль
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