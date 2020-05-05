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В "Борисполе" оформили три эвакуационных рейса

В "Борисполе" оформили три эвакуационных рейса

КИЕВ. 5 мая. УНН. За прошедшие сутки пограничники проверили и сделали пропуск более полутысячи пассажиров, прибывших в аэропорт "Борисполь" тремя эвакуационными рейсами из Германии, Италии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили специальные пассажирские авиарейсы из Милана (Италия), Тараза (Казахстан), Франкфурта (Германия)", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, среди прибывших этими самолетами лиц подавляющее большинство - граждане Украины.

"Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела, или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Они все, кроме одного, выбрали предусмотренный карантин с применением приложении "Дий вдома", - добавили пограничники.

Сообщается также, что после проверки сотрудниками ГПСУ регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе.

По данным пограничников, в общем пассажиропоток через украинскую границу остается достаточно низкий. В течение суток границу страны на въезд и на выезд пересекло меньше 12 тысяч человек. Среди въезжавших в Украину лиц с высокой температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не обнаружено.

Напомним, в воскресенье самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли более 350 украинцев.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, пограничники, аэропорт, Борисполь, эвакуация
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