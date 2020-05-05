Арахамия о чистках во фракции "Слуга народа": "как только исключим одного - вслед побегут 20"

КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после парламентских выборов нужно было принимать императивный мандат, потому что с ним руководить фракцией было бы легче. Теперь же многие ожидают исключения из фракции. Об этом он рассказал в интервью "НВ", передает УНН.

"Знаете, роковая ошибка, которую мы сделали с самого начала - нужно было принимать "императивный мандат" (ограничение в действиях выбранного должностного лица любыми условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван - ред.). Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы значительно легче", - заявил Арахамия.

Он считает, что если фракция "Слуги народа" исключит кого-то (из нардепов-мажоритарщиков — ред.) сейчас, то сильнее пострадает политсила, чем исключенные депутаты.

"На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам. А причину депутат легко выдумает: дескать, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел по-другому. В результате - у нас "слетит" монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", — рассказал глава фракции, добавив, что "многие этого хотят".

Именно по этой причине из фракции и не исключили нардепов Максима Бужанского и Александра Дубинского, которые наносят ущерб публичному имиджу партии и фракции. Напомним, что в декабря 2019 года в Верховной Раде Украины на пленарном заседании сообщили об исключении из депутатской фракции "Слуга народа" народных депутатов Украины Антона Полякова и Анны Скороход.

Также из фракции "Слуги народа" исключили нардепа-мажоритарщика Романа Иванисова, который оказался в центре скандала из-за судимости за изнасилование.