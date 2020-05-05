Верховный Суд назначил новую дату рассмотрения дела "Суркисов-Привата"

КИЕВ. 5 мая. УНН. Рассмотрение дела семьи Суркисов в Верховном суде состоится 18 мая. Об этом информирует НБУ, передает УНН.

"В прошлый понедельник, 27 апреля, Большая Палата Верховного Суда сняла с рассмотрения это дело. Судьи обратились в Офис Генерального прокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд.

Сегодня стало известно, что рассмотрение процесса продолжится в 10:30 18 мая", - говорится в сообщении Банка.

В НБУ добавили, что от решения в этой судебной битвы зависит, должен ли будет государственный ПриватБанк выплатить средства Суркисам.

Напомним, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-владельцами ПриватБанка. Также они хотят отменить процедуру bail-in.

Как сообщал УНН, судьи ВСУ заявили, что на них давят публичные заявления отдельных лиц и сообщения в СМИ.

Зато, политолог Золотарев считает, что публичные высказывания по поводу такого "политизированного" дела - не могут быть расценены как давление.

"Поверьте, когда давят - это не делается публично, путем демократических заявлений, это делают осторожно", - сказал он.