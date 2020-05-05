Офис Президента опубликовал отчет фонда по борьбе с COVID-19

КИЕВ. 5 мая. УНН. Офис Президента обнародовал оперативный отчет фонда по ликвидации последствий COVID-19. В нем отмечается, что фонд закупил и на какую сумму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованные данные инфографики.

Так, общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе Президента составил 374 миллиона 620 тысяч гривен.

За эти средства закупили маски, костюмы, очки, одноразовые и многоразовые перчатки, ПЦР и экспресс-тесты, термометры и многое другое.

Также в отчете указана информация, сколько всего было рейсов и откуда.

Напомним, что в дальнейшем доставленные средства защиты распределялись через департаменты здравоохранения в каждую область Украины, а также на нужды полиции, пограничников, военных и сотрудников других ведомств, которые работают в тесном контакте с населением.