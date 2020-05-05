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Кулеба предложил главе МИД ФРГ установить в Германии памятник украинцам

Кулеба предложил главе МИД ФРГ установить в Германии памятник украинцам

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора 4 мая с немецким коллегой Хайко Маасом поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. Об этом Кулеба написал в своем Twitter, передает УНН.

"Мир вскоре будет отмечать 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. В разговоре с немецким коллегой я поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. Такой памятник был бы достойным чествованием их памяти", - написал Кулеба.

Также, по его словам, в разговоре министры согласились, что активизация Нормандского формата на уровне министров - это позитив.

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"Важно продолжать разговор, чтобы достигать результатов. Мы обсудили шаги, необходимые для осуществления решений Парижского саммита и движения к саммиту в Берлине", - добавил глава МИД.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) в четверг, 30 апреля, после видеоконференции министров иностранных дел в "нормандском формате" анонсировал следующую встречу в мае.

Добавим, что в Берлине планируется проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки". Однако, по словам Кулебы, "устанавливать конкретное время ее проведения пока рано".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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