Украина получила от Индии 30 тыс. противовирусных таблеток

КИЕВ. 5 мая. УНН. Индия передала Украине партию из 30 тыс. таблеток противовирусного препарата, а также вакцины от тифа, холеры и малярии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от посла Республики Индия Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее распределение партии в 30 тыс. таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Минздрав.

"Стороны особо отметили, что взаимодействие Украины и Индии в фармацевтической отрасли демонстрирует высокую динамику роста. Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго", - сообщили в МИД.

Кроме того, правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

Напомним, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Гратециано".