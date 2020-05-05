МВД запустило чат-бот для оперативного реагирования на случаи домашнего насилия

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство внутренних дел разработало чат-бот в мессенджере Telegram для быстрого, доступного и оперативного реагирования на случаи совершения домашнего насилия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

"Для быстрого, доступного и оперативного реагирования на случаи совершения насилия Министерство внутренних дел разработало Чат-бот @police_helpbot, который действует в мессенджере Telegram и аккумулирует всю необходимую информацию о домашнем насилии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что чат-бот может:

▪️ помочь вызвать службы помощи (полицию и "скорую помощь");

▪️ разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предотвращению домашнего насилия;

▪️ предоставить контакты других служб помощи;

▪️ переадресовать на специалистов юридической помощи, которые окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме.

Также сообщается, что за I квартал 2020 года субъектами взаимодействия зафиксировано 46997 обращений по поводу домашнего насилия, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (31 735 обращений), из них:

▪️ от детей поступило 420 обращений, что составляет 0,8% от общего количества;

▪️ от женщин - 40 200 обращений, что составляет 85% от общего количества;

▪️ от мужчин - 6377 обращений, что составляет 13,6% от общего количества обращений;

▪️ учтено 103 обращения о совершении домашнего насилия в отношении лиц с инвалидностью.

Напомним, с начала года в Украине учтено более 700 производств из-за домашнего насилия.