Банкир о деле "Суркисов-Привата": Судьи, которых "зажали" комментарии в СМИ - это смешно

КИЕВ. 5 мая. УНН. Заявление при давление, которое судьи ВСУ подали в ВРУ, банкир Сергей Фурса считает просто поводом для того, чтобы 27 апреля была возможность не выносить решение по иску семьи Суркисов в деле национализации “ПриватБанка”. Об этом он сказал в комментарии УНН.

“Суду нужны была причина — почему не выносить решение тогда, когда они его не вынесли (27 апреля). И они нашли повод — придумать давление. Это просто повод, так как решение не в пользу государства, ибо так сложилось в Верховном суде, что они не могут вынести решение в пользу государства. А вот вынести решение в пользу Суркисов они не могут именно в текущий момент. Поэтому им надо было перенести судебное заседание, не принимать решения и оставить за собой право вынести решение в пользу братьев Суркисов”, — считает Фурса.

Комментируя суть заявления о давлении на судей, банкир назвал ее смешной.

“То, что они говорят — это порочит честь и имя Суда. Это смешно”, — добав он.

Напомним, 27 апреля ВСУ отменил заседание по делу “Суркисов-Привата” и заявил о давлении.

Впоследствии, выяснилось, что давление на себя судьи видят в публичных комментариях отдельных активистов, представителей Привата, руководительницы ОГП, а также в сообщениях СМИ “в пользу Суркисов”.

Сегодня стало известно о том, что следующее заседание ВСУ по делу состоится 18 мая.

Как писал УНН, по мнению экономистов и политологов, спор “Суркисов-Привата” уже давно чисто политический: вопрос лишь в том, какую позицию в нем выберет президент Зеленский.