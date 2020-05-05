Футбольная ВСК будет заседать в четверг: вопросов к УАФ у нардепов не осталось

КИЕВ. 5 мая. УНН. Парламентская ВСК по вопросам строительства футбольных площадок получила от УАФ все запрашиваемые документы, а потому, пока, не нуждается в любой дополнительной информации от Ассоциации и ее Президента Андрея Павелко. Поэтому, следующее заседание Комиссии не будет выездным в Дом футбола. Об этом УНН рассказал член ВСК, нардеп Богдан Кицак.

"Мы планируем еще одно закрытое заседание, где мы повторно заслушаем правоохранительные органы - были ли сдвиги после последней нашей встречи.

Состоится оно в четверг.

Мы на комиссии обсуждали вопрос (приглашение Президента УАФ Павелко провести заседание в Доме футбола - ред.). Но, так как это уже заключительное заседание, - мы вышли на финишную прямую, то в дополнительных выездных заседаний мы сейчас не нуждаемся.

... Тем более, что УАФ предоставила нам широкий массив документов для ознакомления. Там в целом вся необходимая нам информация есть", - сказал он.

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Кицак добавил, что в ВСК сейчас идет работа над конечным отчетом об итогах деятельности Комиссии.

Напомним, футбольная ВСК была создана 15 ноября прошлого года. Члены комиссии должны завершить работу и представить отчет в Верховной Раде - не позднее 15 мая.

За время работы депутаты неоднократно заслушивали правоохранителей, посетили завод по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн", а также побывали на полях, построенных предприятием.

Недавно президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко пригласил членов парламентской ВСК в Дом футбола для проведения очередного заседания, задекларировав свою готовность прокомментировать любые вопросы нардепов.

Также напомним, во время прошлого заседания, комиссия отказалась поддержать проект отчета о работе авторства депутата Григория Мамки. Вместо этого депутаты поддержали проект председателя ВСК Анатолия Костюха.