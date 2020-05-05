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Решение суда о заочном аресте Януковича позволит начать процедуру экстрадиции

Решение суда о заочном аресте Януковича позволит начать процедуру экстрадиции

Виктор Янукович

КИЕВ. 5 мая. УНН. Решение суда относительно заочного избрания меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать отношении В. Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - говорится в сообщении.

Как напоминает ОГП, в указанном уголовном производстве расследуются обстоятельства захвата Януковичем в период сентября - октября 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как Президента Украины. В частности эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемого по делу об узурпации власти.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Виктор Янукович, экстрадиция
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