Раде предлагают разрешить не вносить внебрачных детей в декларацию

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №3355 - о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства, которое предусматривает возможность не вносить внебрачных детей в декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Так, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан с целью повышения прозрачности деятельности органов управления государственных банков, государственных предприятий, государственных организаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей принадлежат государству.

Кроме того, проект закона направлен на устранение имеющихся противоречий и установления юридической определенности субъектного состава, в том числе и насчет не отнесения лиц, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, в круг субъектов на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. Следовательно, в декларацию разрешается не вносить внебрачных детей, если они проживают отдельно.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва. Заседание собирают на 14 часов 7 мая.