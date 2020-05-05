Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0035  EUR: 29,51 0,2654 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 05 мая 2020 18:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2880
Версия для печати

Раде предлагают разрешить не вносить внебрачных детей в декларацию

Раде предлагают разрешить не вносить внебрачных детей в декларацию

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №3355 - о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства, которое предусматривает возможность не вносить внебрачных детей в декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Так, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан с целью повышения прозрачности деятельности органов управления государственных банков, государственных предприятий, государственных организаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей принадлежат государству.

Кроме того, проект закона направлен на устранение имеющихся противоречий и установления юридической определенности субъектного состава, в том числе и насчет не отнесения лиц, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, в круг субъектов на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. Следовательно, в декларацию разрешается не вносить внебрачных детей, если они проживают отдельно.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва. Заседание собирают на 14 часов 7 мая.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, декларация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.