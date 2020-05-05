Еще один комитет ВР отправил на доработку Программу деятельности правительства

КИЕВ. 5 мая. УНН. Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу Программу деятельности Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

“Члены комитета на заседании 5 мая рассмотрели проект постановления о программе деятельности Кабинета Министров Украины... По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде направить проект Постановления № 3330 на доработку с учетом замечаний и предложений, высказанных членами комитета во время обсуждения”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу Программу деятельности правительства.