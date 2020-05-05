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С сентября школьники месяц будут догонять школьную программу

С сентября школьники месяц будут догонять школьную программу

КИЕВ. 5 мая. УНН. В сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце этого учебного года. об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН со ссылкой на официальную страницу партии “Слуга народа”.

“Ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея своевременной и необходимой, а потому успешной... Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина”, — отметил Бабак.

Напомним, Министерство образования и науки назвало даты завершения учебного года. Удаленные занятия продлятся до 31 мая, а до 1 июля учебный год будет завершен.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, карантин
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