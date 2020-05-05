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Антикоррупционный суд поручил обеспечить Онищенко бесплатным адвокатом

Антикоррупционный суд поручил обеспечить Онищенко бесплатным адвокатом

Александр Онищенко

КИЕВ. 5 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов бывшему нардепу Александру Онищенко, подозреваемому в организации "газовых схем", и его сообщнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ВАКС в Facebook.

"Сегодня, 5 мая, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего народного избранника, предполагаемого организатора "газовых схем" и его сообщницы. Однако, заседание пришлось перенести из-за неявки трех защитников. Причины неявки коллегия судей ВАКС признала неуважительными и поручила Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов обоим обвиняемым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание запланировано на 10:00 6 мая 2020.

Напомним, уполномоченными органами Федеративной Республики Германия решается вопрос об экстрадиции народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко, который является обвиняемым по делу "газовых схем".

Источник: УНН
Теги: Украина, Александр Онищенко, Антикоррупционный суд
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