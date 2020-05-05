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Послы ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро займа для борьбы с последствиями коронавируса

Послы ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро займа для борьбы с последствиями коронавируса

КИЕВ. 5 мая. УНН. Послы Европейского союза одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро займа, как помощь в борьбе с последствиями пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Совет выделяет пакет помощи на сумму 3 млрд евро для поддержки соседних партнеров. Послы ЕС сегодня поддержали предложение Комиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи десяти партнерам, чтобы помочь им справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях и распределяется следующим образом:

Украина: 1,2 млрд евро,
Албания: 180 млн евро,
Босния и Герцеговина: 250 млн евро,
Грузия: 150 млн евро,
Иордания: 200 млн евро,
Косово 100 млн евро,
Молдова: 100 млн евро,
Черногория: 60 млн евро,
Республика Северная Македония: 160 млн евро,
Тунис: 600 млн евро.

"Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя партиями. Максимальный средний срок погашения кредитов - 15 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия приняла решение о предоставлении финансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти соседним государствам, что позволит им ограничить экономический ущерб от пандемии коронавируса. Украина на основе предварительной оценки финансовых потребностей должна получить 1,2 млрд евро.

Источник: УНН
Теги: Украина, Совет ЕС, кредит, деньги
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