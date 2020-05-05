Арахамия предлагает отменить карантин в ВР с 18 мая - нардеп

КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает отменить карантин в Верховной Раде с 18 мая и уже внес соответствующее постановление. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

"Карантин в Раде заканчивается 18 мая. Рада начинает работать в обычном режиме. Такой проект постановления внес Давид Арахамия", - написал Гончаренко, добавив копию текста постановления.

Добавим, что в системе ВР сегодня действительно зарегистрировано постановление №3434 Об организации работы Верховной Рады Украины. Его автором является Давид Арахамия. Но текст документа на сайте ВР пока отсутствует.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует продолжение карантина в Украине и после 22 мая, но с определенными послаблениями.