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Арахамия предлагает отменить карантин в ВР с 18 мая - нардеп

Арахамия предлагает отменить карантин в ВР с 18 мая - нардеп

КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает отменить карантин в Верховной Раде с 18 мая и уже внес соответствующее постановление. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

"Карантин в Раде заканчивается 18 мая. Рада начинает работать в обычном режиме. Такой проект постановления внес Давид Арахамия", - написал Гончаренко, добавив копию текста постановления.

Добавим, что в системе ВР сегодня действительно зарегистрировано постановление №3434 Об организации работы Верховной Рады Украины. Его автором является Давид Арахамия. Но текст документа на сайте ВР пока отсутствует.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует продолжение карантина в Украине и после 22 мая, но с определенными послаблениями.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, карантин, Давид Арахамия
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