Украина отреагировала на решение послов ЕС о предоставлении 1,2 млрд евро помощи

КИЕВ. 5 мая. УНН. Послы государств-членов ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро микрофинансовой помощи, что обеспечит экономическую стабильность государства. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.

"Послы государств-членов ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, предложенных Еврокомиссией. Этот ресурс обеспечит экономическую стабильность нашего государства. ЕС в очередной раз доказал: он наш надежный друг и партнер. Надеемся на одобрение Европарламентом и Советом ЕС", - написал Кулеба.

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Напомним, послы государств-членов ЕС одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро займа, как помощь в борьбе с последствиями пандемии.