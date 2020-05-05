Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0035  EUR: 29,51 0,2654 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 05 мая 2020 21:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве военный бросил на территорию посольства РФ пакет с книгами
В Киеве военный бросил на территорию посольства РФ пакет с книгами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
58035
Версия для печати

Украина отреагировала на решение послов ЕС о предоставлении 1,2 млрд евро помощи

Украина отреагировала на решение послов ЕС о предоставлении 1,2 млрд евро помощи

КИЕВ. 5 мая. УНН. Послы государств-членов ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро микрофинансовой помощи, что обеспечит экономическую стабильность государства. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.

"Послы государств-членов ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, предложенных Еврокомиссией. Этот ресурс обеспечит экономическую стабильность нашего государства. ЕС в очередной раз доказал: он наш надежный друг и партнер. Надеемся на одобрение Европарламентом и Советом ЕС", - написал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский поговорил с президентом ЕБРР: речь шла о коронавирусе и кредитах

Напомним, послы государств-членов ЕС одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро займа, как помощь в борьбе с последствиями пандемии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.