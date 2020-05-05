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В ОП заверили, что почтут память украинских медиков, погибших от COVID-19

В ОП заверили, что почтут память украинских медиков, погибших от COVID-19

КИЕВ. 5 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак попросил у руководства областей предоставить имена украинских медиков, погибших во время борьбы с эпидемией COVID-19. С такой просьбой он обратился во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"... Андрей Ермак попросил у руководства областей предоставить имена украинских медиков, погибших во время борьбы с эпидемией COVID-19. По словам руководителя Офиса Президента, государство почтит память этих людей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине COVID-19 заболело 2387 медиков и 855 детей.

Напомним, в Украине уже 12 697 случаев COVID-19, из них 316 летальных.

Источник: УНН
Теги: Украина, медики, Коронавирус, Офис президента Украины
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