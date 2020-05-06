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Кулеба назвал три шага в стратегии по деоккупации Крыма

Кулеба назвал три шага в стратегии по деоккупации Крыма

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев разрабатывает стратегию деоккупации Крыма, при этом, по его словам, есть три важных шага, которые Киев должен выполнить. Об этом Кулеба заявил в интервью Радио НВ, передает УНН.

“Первая задача — как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье — дополнительные международные инструменты, которые мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других. А стратегическая задача — это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет”, — сказал Кулеба.

По его словам, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства “постоянно работают” над этим.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции против России, введенные со стороны ЕС и США, должны быть продолжены до полного восстановления территориальной целостности Украины включая Крым.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, Дмитрий Кулеба
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