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В США планируют распустить рабочую группу по коронавирусу

В США планируют распустить рабочую группу по коронавирусу

КИЕВ. 6 мая. УНН. Власти США изучают возможность распустить рабочую группу Белого дома по коронавирусу. Это может произойти в конце мая или начале июня и является признаком “значительного прогресса”, заявил глава группы вице-президент США Майк Пенс, передает УНН.

Целью группы было, среди прочего, мобилизировать профильные органы власти и координация их действий. Ее место займет новая рабочая группа, которая сосредоточится на безопасном восстановлении экономической деятельности, сообщил президент страны Дональд Трамп.

“Мы не можем держать страну закрытой в течение 5 лет”, — подчеркнул глава Белого дома.

Собеседник газеты The New York Times из числа официальных лиц указал, что группа по противодействию распространения коронавирусной инфекции будет расформирована в рамках первого этапа постепенной отмены ограничительных мер в США, после завершения которого основное внимание будет сосредоточено на разработке вакцины, проведении тестирования и терапии пациентов с коронавирусом.

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В свою очередь Пенс, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в Вашингтоне о публикации издания, подтвердил информацию о расформировании группы, а также уточнил, что обсуждается “подходящее время для завершения специальной группой своей работы и для продолжения принятия мер уже на уровне ведомств”.

“Я думаю, мы рассматриваем День поминовения (отмечается в США в последний понедельник мая в память о военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей), начало июня как время, когда мы можем начать передачу полномочий нашим ведомствам по решению вопросов (относительно противодействия COVID-19) в более традиционной форме”, — приводит пресс-пул Белого дома слова вице-президента.

Напомним, США “лидирует” по количеству умерших от COVID-19 в мире. По состоянию на вечер вторника зафиксировано более 70 тысяч умерших. Эпицентром вспышки является штат и город Нью-Йорк, здесь инфицированными являются более 320 тыс. человек, а от коронавирусной инфекции умерли более 25 тысяч человек. Всего в стране зафиксировано почти 1,2 млн инфицированных.

Источник: УНН
Теги: США, Белый дом, Коронавирус
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