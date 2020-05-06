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Кабмин сегодня планирует выделить компенсации для пострадавших от пожара в Житомирской области

Кабмин сегодня планирует выделить компенсации для пострадавших от пожара в Житомирской области

КИЕВ. 6 мая. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проекты распоряжений о выделении из резервного фонда Госбюджета средств на приобретение жилья для людей, дома которых были разрушены в результате пожаров в Овручском районе Житомирской области, а также о выделении средств на ликвидацию последствий этих пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Так, чиновники планируют рассмотреть проект распоряжения о выделении из резервного фонда Государственного бюджета средств для приобретения жилья жителям, которые нуждаются в отселении из жилых домов, разрушенных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 16 апреля 2020 года на территории Овручского района Житомирской области, а также о выделении из резервного фонда Государственного бюджета средств для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

Также планируется рассмотреть проект указа Президента о назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов паралимпийских и дефлимпийских видов спорта и их тренеров.

Кроме того, на заседании правительства планируют рассмотреть проект распоряжений мероприятия по празднованию в 2020 году Дня памяти и примирения и 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, о перераспределении образовательной субвенции местным бюджетам, об одобрении проекта письма правительства Украины к Европейскому инвестиционному банку по проекту "Инновационный кампус для Украины".

Также правительство планирует рассмотреть кадровые вопросы.

Напомним, по информации правоохранителей сегодня в центральной части города Киева, в частности, под стенами правительства, будет запланирована массовая акция. Полицейские заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Житомир и Житомирская область, компенсация, пожары, заседание
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