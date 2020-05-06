В Украину прибыл самолет "Мрия" с гуманитарным грузом из КНР

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украину прибыл грузовой самолет Ан-225 "Мрия" с гуманитарным грузом из КНР, на борту которого 111,5 тонны груза. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на YouTube-канал "Нафтогаза".

Так, в пгт Гостомель сел самолет Ан-225 "Мрия" с гуманитарным грузом из КНР. На его борту 111,5 тонны гуманитарного груза.

По данным Минздрава, самолеты "Мрия" и "Антей" привезли 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств. Закупка осуществлена группой "Нафтогаз" при поддержке Офиса Президента Украины и Министерства здравоохранения Украины.

Груз встречают заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и заместитель министра здравоохранения Юлия Соколовская, а также глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и заместитель директора авиакомпании "Авиалинии Антонова" Виталий Шость.

Сейчас самолет проходит дезинфекцию, а после этого его начнут разгружать.

"Мрия" преодолела расстояние в 3377 километров из Тянцзиня в Алматы, а затем еще 4375 километров из Алматы в Киев. Таким образом, самолет пролетел 7752 километров за 13 часов полета.

Напомним, у Зеленского разъяснили ситуацию с коммерческими грузами медсредств из Китая.



