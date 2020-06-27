В "Сильпо" еще думают, проверять ли своих сотрудников на COVID-19

КИЕВ. 27 июня. УНН. Руководство “Сильпо” изучает вопрос о необходимости тестирования на COVID-19 методом ИФА сотрудников супермаркетов. Об этом УНН рассказала руководитель пресс-службы “Сильпо” Нина Мищенко, комментируя призыв мэра Киева Виталия Кличко к бизнесу тестировать своих работников методом иммуноферментного анализа.

“Мы пока не готовы это комментировать. На сколько мы понимаем, это рекомендация, а не обязательство, поэтому наши юристы изучают вопрос о необходимости этого”, — уточнила Мищенко.

Напомним, ранее столичный голова Виталий Кличко сообщал, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами.

По словам столичного застройщика Вавриша, тестирование собственных своих сотрудников — это то самое малое, что может сделать бизнес для их защиты.

Между тем, сотрудники “Приватбанка” уже проходили такое тестирование. И при необходимости пройдут еще раз, рассказали УНН в пресс-службе финучреждения.