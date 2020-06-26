Бывший офицер пытался продать секретную информацию

КИЕВ. 26 июня. УНН. Военная прокуратура разоблачила бывшего офицера-пограничника на попытке продажи информации с ограниченным доступом. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

"Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с Территориальным управлением ГБР в Киеве разоблачен бывший военнослужащий государственной пограничной службы Украины", - сообщили в военной прокуратуре.

Отмечается, что бывший майор ГНСУ пытался сбыть следователю Национальной полиции Украины информацию с ограниченным доступом, которая содержится в информационно-телекоммуникационной системе пограничного контроля "Гарт-1". Указанную информацию подозреваемый получал от действующего заместителя начальника одного из пограничных отрядов Государственной пограничной службы Украины.

Следствие установило, что за получение вышеуказанных данных бывший военнослужащий предоставлял неправомерную выгоду действующему офицеру пограничной службы.

Органом предварительного расследования действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 361-2, ч. 1 ст. 369 УК Украины. Обвинительный акт в соответствии с требованиями ст. 291 УПК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении соучредителю и работнику детективной фирмы, которые прослушивали и следили за гражданами.