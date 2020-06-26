Украинская делегация встретилась с премьером Хорватии: детали

КИЕВ. 26 июня. УНН. Возможности сотрудничества Украины с верфями на Адриатике, строительство возможного специализированного сталелитейного завода в Хорватии и укрепление межгосударственного сотрудничества в области энергетики и туризма были основными темами сегодняшней встречи премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Василия Кирилича, почетного консула Украины в Хорватии Ивицы Пирича и генерального директора Группы Метинвест Юрия Рыженкова. Об этом информирует украинское консульство в Хорватии, передаёт УНН.

"Встреча была качественной и конструктивной, и одной из важных тем была возможность долгосрочного сотрудничества и снабжения хорватских верфей сталью из нашей компании на конкурентных условиях. Премьер-министр Пленкович полностью поддержал такие планы, и, если хорватские верфи будут развиваться и расти, я думаю, мы можем добиться хорошего сотрудничества в этой области", - сказал генеральный директор украинской компании.

Говоря о "конкурентных условиях", Рыженков пояснил, что речь идет не о продаже продукции ниже себестоимости, а о том, что "долгосрочные контракты, безусловно, приносят более выгодные контракты для обеих сторон, чем, когда дело доходит до краткосрочных контрактов и краткосрочного сотрудничества".

Василий Кирилич, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия, со своей стороны сообщил, что он очень доволен встречей и надеется, что Украина и Хорватия значительно улучшат сотрудничество, особенно в энергетике, судостроении и туризме.

"Хорватское государство - наш большой друг, и премьер-министр Андрей Пленкович много сделал для нашей страны. Мы хотим развивать эти дружеские и хорошие отношения, и я уверен, что это также пойдет на пользу нашей экономике", - сказал он.

Ивица Пирич, почетный консул Украины в Хорватии, заявил, что одновременное сотрудничество хорватских верфей с Метинвестом по поставкам стали и со Смарт-холдингом Вадима Новинского в области судостроения позволит вывести украинско-хорватское бизнес сотрудничество на новый, еще более высокий уровень.

Напомним, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович персонально пообщался во время видеоконференции “Восточного партнерства” с Президентом Украины Владимиром Зеленским и еще раз подтвердил, что неизменно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и евроинтеграционные стремления Украины.