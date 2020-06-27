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В Раде разрабатывают законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма

В Раде разрабатывают законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Верховной Раде Украины разрабатывают законопроект о непризнании оккупации, предусматривающий уголовную ответственность для людей, которые поддерживают оккупацию Крыма. Об этом заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" нардеп от фракции "Слуга народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.

"Хочу сказать об инициативе, которую я сейчас в парламенте разрабатываю, это закон о непризнании оккупации. Мы имеем какую ситуацию, очень часто российские нарративы раскалывают наше общество. У нас есть пятую колонну, многие едут в Москву, поддерживает публично оккупацию Крыма. Мне кажется, в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, находящихся, кстати, даже в нашем парламенте", - сказала Ясько.

Напомним, в День крымскотатарского флага свои поздравления высказали украинские послы в самых разных уголках мира.

Как сообщал ранее, накануне дня крымскотатарского флага генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напомнил, что Крым это Украина.

Источник: УНН
Теги: ВР, Крым, оккупация
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